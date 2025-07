Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Babajide, contratto fino al 2027 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Colpo in entrata in casa Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale l'arrivo di Rinsola Babajide e l'attaccante esterno ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco la nota: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Omorinsola Omowunmi Ajike Babajide, conosciuta come Rinsola Babajide. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Attaccante esterno, dopo aver giocato al Liverpool e al Brighton & Hove nel 2022 Omorinsola arriva in Spagna, al Real Betis, per poi trasferirsi al Tenerife nella stagione successiva. Dal 2015 al 2019 Babajide ha rappresentato la nazionale inglese a livello giovanile; nel 2023 decide di giocare per la nazionale maggiore della Nigeria. Benvenuta alla Roma, Omorinsola!".

