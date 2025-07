Femminile, Babajide: "Felice e onorata di essere alla Roma. Voglio arrivare in Champions e vincere tanti trofei" (VIDEO)

Rinsola Babajide, nuovo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante esterno, che si è legata alla società giallorossa con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Cosa si prova ad arrivare in una squadra come la Roma?

"Sinceramente è un onore. La Roma è una squadra che partecipa alla Champions League ed è anche un club prestigioso, per cui sono molto felice di essere qui".

Quali sono le tue impressioni sul calcio italiano?

"Penso che sia simile al campionato spagnolo. Il tasso tecnico è elevato, inoltre è un campionato molto competitivo, per cui non vedo l'ora di iniziare".

Cosa ti aspetti da questa esperienza alla Roma?

"Penso che già essere qui a Roma sia bellissimo. È un'esperienza straordinaria, ma spero di legare anche con la squadra, di conquistare un posto in Champions League e di vincere più trofei possibile, compresi il campionato e le coppe".

Che tipo di calciatrice sei?

"Direi che sono un'ala veloce, tecnica e abile in verticale. Mi piace anche affrontare gli avversari in uno contro uno, crossare e segnare qualche gol".

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

"Spero di vincere dei trofei. Penso che questo sia l'obiettivo più importante anche per la squadra, ovvero vincere più trofei possibile. A livello personale, spero di aiutare la squadra il più possibile e di fare meglio della scorsa stagione".