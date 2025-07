Calciomercato Roma Femminile: in stand-by la cessione di Giugliano all'Al-Ula

Arrivano aggiornamenti di mercato sulla Roma Femminile, nello specifico in merito alla situazione di Manuela Giugliano. La numero 10 giallorossa aveva ricevuto un'offerta importante nei giorni scorsi dall'Al-Ula ma, come scrive il giornalista del Messaggero Giuseppe Mustica, la Roma aveva deciso di non accettarla. Da quel momento però non c'è stato più un rilancio del club arabo e l'affare potrebbe essere rimandato fino agli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva.

