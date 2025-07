Manu d'Arabia. Offerta da top

Soffia il vento del deserto sull'Italia, che intravede i quarti di finale di Euro 2025 dopo il pareggio contro il Portogallo. I granelli di sabbia sono arrivati fino alla sede del ritiro in Svizzera, dove Manuela Giugliano, perno della Nazionale e capitano della Roma, ha ricevuto un'offerta mostruosa per trasferirsi immediatamente nella Saudi Women's Premier League: la proposta economica dell'Al-Ula è di 1 milione di euro a stagione. Si tratta di uno stipendio record. Nessuna calciatrice italiana, infatti, ha mai guadagnato tanto nella storia del calcio. Giugliano percepirebbe un in-gaggio di circa otto-dieci volte superiore a quello attuale. (...) La centrocampista, nonostante i suoi 27 anni, stava pensando di lasciare la maglia azzurra dopo l'Europeo in Svizzera. Non solo. Recentemente ha dichiarato di voler chiudere la carriera con la Roma entro tre anni per poi diventare mamma.(...) La dirigenza giallorossa ha respinto la prima offerta ufficiale dell'Al-Ula, che non era in linea con il valore di Giugliano. La sensazione è che, in caso di accordo, potrebbe essere battuto il primato per una cessione in Serie A, attualmente detenuto da Cantore, passata poche settimane fa al Washington Spirit dopo il pagamento della clausola rescissoria da 350.000 curo. (...)

(corsport)