World Sevens Femminile, Roma-PSG 1-2: la rete di Corelli non basta. Seconda sconfitta consecutiva per le giallorosse ed eliminazione ai gironi

Cade ancora la Roma Femminile al Torneo World Sevens, competizione di calcio a sette in corso a Estoril (Portogallo). Dopo la sconfitta di ieri per 2-3 contro il Manchester United, le giallorosse sono state battute per 1-2 dal PSG ai tempi supplementari: Corelli sigla la rete del vantaggio al 10', ma Echegini e Leuchter ribaltano il risultato e regalano la vittoria alle parigine. Ko doloroso per le ragazze di Spugna, le quali dicono addio alla competizione a causa delle due sconfitte consecutive. A una giornata dal termine (che si giocherà stasera) la classifica del Gruppo B recita: Manchester United 6, PSG 6, Roma 0 e Benfica 0.