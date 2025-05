Roma Femminile al World Sevens Football: nuovo torneo 7vs7 in Portogallo con top club europei

Nuova avventura internazionale per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che parteciperà alla prima edizione del World Sevens Football. L'innovativo torneo 7vs7 si svolgerà dal 21 al 23 maggio allo Stadio Antonio Coimbra da Mota di Estoril, in Portogallo, e vedrà le giallorosse confrontarsi con alcune delle migliori squadre d'Europa.

Il torneo è stato concepito per offrire match brevi (30 minuti divisi in due tempi da 15, su metà campo regolamentare) ma ad alta intensità, dove tecnica e spettacolo giocheranno un ruolo principale. La partecipazione di club di altissimo livello come Ajax, Bayern Monaco, Benfica, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Rosengard, oltre alla Roma, sottolinea il prestigio dell'evento.

Le otto squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi da quattro. La fase a gironi si disputerà il 21 e 22 maggio, mentre il 23 maggio sarà dedicato alle semifinali (tra le prime due classificate di ogni gruppo) e alla finale che assegnerà il trofeo.

Per i tifosi interessati, le partite del World Sevens Football saranno visibili in Italia su DAZN. I biglietti per assistere agli incontri dal vivo sono invece disponibili sul sito ufficiale del torneo World Sevens Football.

VAI ALLA NOTIZIA UFFICIALE