Roma Femminile: Giugliano riceve la Menzione d’Oro dalla FIGC per la candidatura al Pallone d’Oro (FOTO)

Giornata speciale per Manuela Giugliano. Ieri la centrocampista della Roma è stata infatti premiata dalla FIGC e ha ricevuto la 'Menzione d'Oro' per la sua candidatura al Pallone d'Oro. La calciatrice è stata la prima italiana in lista per il premio individuale più importante del calcio e si è piazzata in 27esima posizione.

Ieri Manuela Giugliano ha ricevuto la Menzione d’Oro dalla @figcfemminile per la sua candidatura al Pallone d’Oro#ASRomaFemminile pic.twitter.com/BCmFHe2KJa — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 6, 2025