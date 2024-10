Pallone d'Oro Femminile: 27esima posizione per Giugliano (FOTO)

In serata, nella cerimonia di premiazione in programma presso il Théâtre du Châtelet di Parigi, verranno resi noti i vincitori del Pallone d'Oro maschile e femminile. In lizza per il premio c'è anche Manuela Giugliano, centrocampista e capitano della Roma Femminile. La calciatrice, come viene svelato, si piazza al 27° posto.