Roma Femminile, esordio con ko al World Sevens: 3-2 contro il Manchester United, doppietta di Giugliano

Inizia con una sconfitta l'avventura della Roma Femminile al Torneo World Sevens, competizione di calcio a sette in corso di svolgimento a Estoril, in Portogallo. Le giallorosse sono state battute per 3-2 dal Manchester United nella prima sfida del torneo amichevole.

La competizione vede la partecipazione di otto squadre, suddivise in due gironi da quattro. Per l'esordio contro le inglesi, il tecnico Alessandro Spugna ha schierato alle 18:15 un sette iniziale composto da Ceasar tra i pali, con Cissoko, Troelsgaard, Kuhl, Haavi, Pilgrim e Viens.

Nonostante la sconfitta, da segnalare la prestazione di Manuela Giugliano, autrice di entrambe le reti per la squadra capitolina.