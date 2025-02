Femminile, Spugna: "Bella prestazione, è un passo in avanti verso la finale" - Viens: "Buon vantaggio in vista del ritorno"

Alessandro Spugna e Evelyne Viens, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 1-3 contro il Sassuolo nel match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco le loro parole.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una Roma convincente, che porta a casa una vittoria ipotecando la finale.

“Sicuramente è stata una prestazione molto bella, anche dal punto di vista del gioco. Venire qui e segnare tre gol non è una cosa semplice. Il campo non era nelle migliori condizioni, bisogna dirlo. Le ragazze hanno fatto una gara di livello alto, il risultato è buono, ma il ritorno lo dobbiamo ancora giocare, diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti”.

Abbiamo visto una Roma convinta in campo, decisa a portare a casa il risultato positivo.

“La nostra interpretazione è stata molto aggressiva, con tanta determinazione, tanta voglia di metterla su un binario giusto e così è stato. 2-0 a fine primo tempo secondo me anche giustamente, potevamo anche finalizzare meglio alcune ripartenze. Ma le ragazze hanno fatto una grande gara e questa è la cosa più importante”.

Adesso ci sarà la pausa per le nazionali. Arriva nel momento giusto per riprendere fiato?

“Più per me arriva la pausa, per le ragazze un po’ meno visto che la maggior parte sono impegnate con le nazionali. Anche per loro andare così a giocare con la nazionale, cambiare l’ambiente può far bene, faranno partite di livello, sicuramente torneranno con l’intensità e la voglia di giocarsi questo rush finale. Il ritorno di coppa e otto partite di Poule Scudetto, che saranno belle da vivere e da giocarsi”.

VIENS AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Oggi una prestazione convincente da parte vostra. Le tue sensazioni?

“Sì, abbiamo messo subito ritmo, fin dall’inizio della gara, nei primi 5-10 minuti. Era una semifinale, avevamo bisogno di vincere e di segnare dei gol, ora abbiamo un buon vantaggio in vista del ritorno”.

Sei tornata al gol, quanto ti mancava segnare?

“Ovviamente segnare è importante per un attaccante, oggi sono contenta di averlo fatto e, soprattutto, di aver vinto con la squadra. Evidentemente nelle partite precedenti mi è mancato qualcosa nelle prestazioni”.

Ora ci sarà la sosta, dopo di che giocherete la Poule Scudetto.

“Adesso ci dedicheremo agli impegni con le nazionali, affrontando partite diverse, poi affronteremo la fase finale della stagione con la Roma, sperando di giocare con lo stesso spirito messo oggi in campo”.

(asroma.com)

