Coppa Italia Femminile, SASSUOLO-ROMA 0-2 (2' Viens, 26' Corelli): segui in tempo reale. Raddoppio giallorosso

Alle 12:30 il fischio di inizio di Sassuolo-Roma, gara valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia Femminile. Alessandro Spugna ha scelto di puntare su diverse calciatrici titolari per questa gara. In attacco Corelli, Viens e Haavi, mentre a centrocampo ci saranno Giugliano e Greggi con Dragoni. In attacco riposo per Giacinti.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Lonni, De Rita, Caiazzo, Pleidrup; Brustia,Chmielinski, Orsi,Philtjens; Missipo; Fisher, Sabatino

A disp.: Durand, Di Nallo, Mella, Dhont, Hagemann, Gallazzi, Fusini, Clelland, Monterubbiano, Mihelic, Perselli, Girotto

All: Rossi.

ROMA: Kresche; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi, Dragoni; Corelli, Viens, Haavi.

A disp.: Ceasar, Giacinti, Aigbogun, Pilgrim, Glionna, Oladipo, Pandini, Cissoko, Kuhl, Kim, Troelsgaard, Merolla

All.: Spugna

Arbitro: Andeng Tona Mbei. Assistenti: Cardona - Galigani. IV UOMO: D'Agnillo

LA CRONACA DELLA PARTITA

26' - GOL DELLA ROMA! Raddoppio giallorosso. Haavi crossa sul secondo palo dove c'è Corelli che di testa effettua un pallonetto che finisce in rete.

21' - Roma vicina al raddoppio! Cross di Corelli in area, Giugliano calcia al volo in sforbiciata, colpisce di poco alto.

16' - Che occasione per la Roma! Dragoni guida una ripartenza ma poi sbaglia il tocco per Corelli, sola al limite dell'area

6' - Altra occasione per le giallorosse. Cross dalla sinistra, tiro di prima intenzione di Giugliano, ma conclusione murata.

2' - GOL DELLA ROMA. Viens firma lo 0-1. Haavi scappa sulla sinistra, cross in mezzo sul quale arriva Giugliano, destro incrociato rimpallato e Viens spedisce la palla in rete.

1' - Match al via.