Femminile, Spugna: "Abbiamo interpretato bene la partita fin dal 1'" - Corelli: "Sto benissimo, ma questo è solo un punto di partenza"

Alessandro Spugna e Alice Corelli, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 4-0 ottenuta contro la Sampdoria. Ecco le loro parole.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Tre punti, tanti gol, era sicuramente la partita che serviva.

"Una partita che serviva, sì. Le ragazze sono state molte brave a interpretarla correttamente fin dal primo minuto. Avevo chiesto intensità ma anche pazienza nel gestire la palla, perché sapevamo che loro sarebbe state molto chiuse. E così è stato. Siamo state brave, abbiamo lavorato bene e abbiamo trovato i gol al momento giusto. Con un po' di fortuna in più, già nel primo tempo avremmo potuto segnare di più. Ma siamo contente".

So che non le piace parlare delle singole, ma Alice Corelli si è guadagnata una maglia da titolare e sta segnando con continuità.

"Alice è cresciuta tantissimo da inizio stagione: è cresciuta nella mentalità, è cresciuta proprio nel lavoro. Si sta meritando una maglia da titolare. Ma al di là della maglia, sta lavorando molto bene. Per me non è una sorpresa, perché ha tante cose per stare a questo livello: ha fisicità, tecnica, forza e interpreta sempre molto bene le partite. Sono contento per lei, perché ci sta mettendo tanto di suo e si merita tutto questo".

Ora resta una partita al termine della regular season - quella con la Fiorentina - ed è una partita importante perché è un'avversaria diretta.

"Partita fondamentale per presentarci alla Poule Scudetto con un margine sulla quarta. Quindi sì, è una partita importante contro un'avversaria che conosciamo: abbiamo giocato le ultime nostre due finali contro la Fiorentina, quindi sappiamo che squadra è. Dovremo prepararla nel migliore dei modi, lavorando bene in settimana, cercando di migliorare la condizione delle giocatrici che stiamo recuperando. E questo è un altro dato sicuramente importante per il prosieguo della stagione".

CORELLI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Tre punti importanti, ma anche una prestazione convincente.

"Oggi siamo scese in campo con voglia di vincere, per dimostrare che ancora ci siamo. Abbiamo giocato tutte insieme dal primo minuto, anche chi è subentrato ci ha dato una grande mano. Così possiamo arrivare molto lontane, restando unite, per provare a vincere questo campionato".

Stai giocando con continuità, stai segnando anche, come ti senti?

"Mi sento benissimo, ero un momento che sognavo da quando ero piccola. Ma è solo un punto di partenza, devo continuare così, poi i gol e il resto arriveranno. Sono molto contenta di aiutare la squadra a vincere".

La prossima partita chiuderà la regular season, contro la Fiorentina a Firenze. Una gara impegnativa.

"Sì, impegnativa, ma ho molta fiducia nelle mie compagne. Sono sicura andremo a fare una bellissima prestazione. Se siamo sempre unite come oggi possiamo dimostrare quello che siamo, quello che possiamo essere. Chiuderemo questa regular season nel migliore dei modi".

