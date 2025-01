Serie A Femminile, MILAN-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Prima occasione per le giallorosse (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile torna in campo dopo il grande successo contro la Juventus: oggi alle ore 15 le ragazze di Spugna affrontano il Milan nel big match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le giallorosse si trovano al terzo posto in classifica con 31 punti, mentre le rossonere sono seste a quota 19.

IL TABELLINO

MILAN: Giuliani; Koivisto, Sorelli, Piga, Soffia; Cernoia, Mascarello, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Stokic.

A disp.: Marinelli, Nadim, Karczewska, Swaby, Rubio, Vigilucci, Fedele, Laurent, Mesjasz, Appiah, Tornaghi.

All.: Bakker.

ROMA: Ceasar; Thøgersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Dragoni, Greggi; Haavi, Viens, Corelli.

A disp.: Kresche, Merolla, Aigbogun, Cissoko, Kuhl, Pandini, Troelsgaard, Galli, Pante, Pilgrim, Ventriglia.

All.: Spugna.

Arbitro: Aldi. Assistenti: Laghezza - Tesi. IV Ufficiale: Rossini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

8' - Reazione Milan con un altro traversone di Koivisto dalla destra per la testa di Stokic, che non inquadra la porta.

5' - Prima occasione per la Roma: Haavi scarica al centro per Di Guglielmo, il cui tiro da buona posizione termina fuori.

1' - Match al via

PREPARTITA

14:22 - Riscaldamento in corso.

? È iniziato il nostro riscaldamento#ASRomaFemminile pic.twitter.com/RqjaNUeJM0 — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) January 25, 2025

14:01 - La formazione ufficiale della Roma.

? Ecco la nostra formazione per la sfida contro il Milan FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/QMKaosDkAb — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) January 25, 2025

13:36 - La Roma è arrivata allo Stadio Vismara.