Roma Femminile, Pante: "Venire qui è una grandissima opportunità, voglio imparare tanto. Do il 100% in campo e spero di essere subito decisiva" (VIDEO)

Mia Pante, nuovo acquisto della Roma Femminile, si presenta. La calciatrice giallorossa ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club e ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento nella Capitale. Ecco le sue parole.

Benvenuta a Roma, Mia.

"Grazie mille, sono entusiasta di essere qui".

Perché hai scelto la Roma?

"Ho avuto questa grande possibilità di poter scegliere la Roma, di potermi unire a una squadra di grande esperienza, insieme a tante calciatrici che hanno giocato con club diversi e con grande esperienza internazionale. Sono molto giovane, ho tanto da imparare ed è il mio primo contratto da professionista. Inserirmi in un gruppo con così tanta esperienza, mi conferma che sarà un ambiente dove poter imparare a crescere".

Le tue prime impressioni sulla squadra?

"Ho trovato una squadra molto accogliente, molto competitiva. Si impegnano tantissimo, in ogni sessione di allenamento. Penso che sia molto speciale sapere essere competitive, sia in campo che fuori".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"Di poter migliorare come calciatrice. In quanto giovane, ho molto potenziale di crescita e tanto da imparare. Quindi poter venire qui e ogni giorno affrontare la sfida di poter scendere in campo spero che mi aiuterà a crescere".

Sei canadese, come Viens. Vi siete parlate?

"Non la conoscevo prima di venire qui. Lei viene da un'altra parte del Canada, ma abbiamo amiche in comune che giocano in Nazionale. Non abbiamo parlato molto prima del mio arrivo, ma da quando sono arrivata abbiamo legato e ne abbiamo parlato. Lei mi ha trasmesso tutta la sua fiducia sulla Roma, quindi penso sia andata bene".

Che giocatrice sei?

"Sono molto competitiva, mi piace dare il 100% sul campo e andare uno contro uno con le avversarie. In passato sono stata un difensore, quindi tornare in difesa mi riempe di orgoglio. In generale, mi piace dare il massimo".

I tuoi obiettivi?

"Spero di essere subito decisiva per la Roma. Qualunque sarà il mio ruolo, darò il massimo. Voglio imparare dalle compagne e portare la mia esperienza".