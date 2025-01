Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Pante: contratto fino al 2027 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Nuovo colpo per la Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale l'acquisto di Mia Pante: la calciatrice arriva dalla Texas A&M Soccer e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Mia Tecla Christina Pante. La calciatrice italo-canadese ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027.

Mia arriva dalla Texas A&M Soccer, con cui ha giocato per quattro stagioni totalizzando 76 presenze, 10 gol e 21 assist. A 15 anni ha iniziato il suo percorso con le nazionali giovanili del Canada, disputando nel 2018 la Concacaf Girl's Under-15 Championship. Ha vinto, nel 2022, la medaglia di bronzo nella Concacaf Women's Under-20 Championship e ha disputato, nello stesso anno, la FIFA U-20 Women's World Cup. Benvenuta alla Roma, Mia!". (asroma.com)