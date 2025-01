Femminile, Spugna: "Vogliamo la finale. Il gol al 95' fa capire il carattere della squadra" - Kuhl: "Qui sto bene, c'è un grande gruppo"

Alessandro Spugna e Kathrine Kuhl, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio per 2-2 contro il Napoli che è valso l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Ecco le loro parole.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Le semifinali erano l'obiettivo e l'obiettivo è stato raggiunto, anche se con un po' di fatica.

"Più che fatica, con qualche disattenzione. Alla fine la partita l'abbiamo condotta, è un periodo in cui magari facciamo meno gol rispetto alle occasioni create e alle prime disattenzioni magari poi lo prendiamo. Vedendo come sono andate le altre partite dei quarti di finale, non ci sono state partite facili. E anche questa non è stata facile, lo sapevamo che avremmo dovuto lottare e giocarla. Sono contento di alcune prestazioni di determinate calciatrici, abbiamo visto Aigbogun per 90 minuti, è una cosa importante, abbiamo visto Pante, Pilgrim, stiamo recuperando tutte le forze, siamo in semifinale, adesso giocheremo il passaggio alla finale, che è un obiettivo".

Un dato positivo è non essere andate supplementari.

"Più che rischioso sarebbe stato un problema, avremmo avuto solo un cambio a disposizioni. Giocatrici come Pilgrim e Pante non avendo un minutaggio lungo, poteva essere un problema. Ma siamo riuscite a riprenderla lo stesso, bene così. Fa capire il carattere di questa squadra, nei quattro o cinque minuti di recupero hanno messo tutto per segnare quel gol e così è stato".

Ora bisogna concentrarsi sul campionato, prossimo impegno la Sampdoria.

"Sì, adesso abbiamo non tantissime ore per recuperare, ma cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Oggi abbiamo risparmiato qualche calciatrice, sicuramente saremo fresche per fare un'ottima partita".

KUHL AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Obiettivo raggiunto, siamo in semifinale di Coppa Italia.

"Sì, siamo felici. Siamo rimaste in partita, abbiamo continuato a lottare fino all'ultimo ed è sempre questo quello che conta in una partita di calcio".

Quella di oggi è stata la tua prima partita dall'inizio, come ti sei sentita?

"Molto bene. Devo dire che sono stata accolta calorosamente dalle ragazze e quindi è stato tutto più facile. Qui tra calciatrici e staff c'è veramente un grande gruppo".

Ora testa al campionato, la prossima gara è con la Sampdoria

"Sarà una partita importante, così come quella di oggi. Dobbiamo lavorare bene per farci trovare pronte, senza mollare".

