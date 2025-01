Coppa Italia Femminile, ROMA-NAPOLI 0-0: segui in tempo reale. Giugliano sfiora il gol su punizione

Alle 18:00 la Roma Femminile di Alessandro Spugna scenderà in campo contro il Napoli. Si parte dallo 0-1 dell'andata in favore delle giallorosse, che oggi dovranno confermare quanto di buono fatto nella precedente sfida. In attacco il tridente composto da Glionna, Giacinti e Pandini. Prima per Kuhl in mezzo al campo.

TABELLINO

ROMA: Ceasar; Thogersen, Cissoko, Linari, Aigbogun; Kuhl, Troelsgaard, Giugliano; Glionna, Giacinti, Pandini

A disp.: Kresche, Merolla, Minami, Di Guglielmo, Viens, Haavi, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Greggi, Pante.

All.: Alessandro Spugna

NAPOLI: Beretta, Sliskovic, Novellino, Kullashi, Muth, Sciabica, Di Giammarino, Santoro, Moretti, Pettenuzzo, Giordano.

A disp.: Bacic, Lundorf Skovsen, Sandvej, Banusic, Jelcic, Andrup, Bellucci, Langella, Gianfico.

All.: Salvatore Mango

Arbitro: Tropiano. Assistenti: Gentile - Cardinali. IV UOMO: Stefano Mariani

LA CRONACA DELLA PARTITA

17' - Giugliano sfiora il gol, palla di poco fuori.

16' - Giallo per Sliskovic e punizione dal limite per la Roma. Giugliano lancia Giacinti in profondità, fallo e giallo.

10' - Occasione per la Roma. Kuhl prende palla al limite dell'area e tenta il tiro, che però viene murato.

1' - Match al via.