Serie A Femminile, Napoli-Roma: 100esima presenza in giallorosso per Minami (FOTO)

Giornata indimenticabile per Moeka Minami. Alle ore 15 è iniziata la sfida tra Napoli e Roma, valida per la tredicesima giornata di Serie A, e la calciatrice giapponese ha raggiunto un traguardo davvero importante: il difensore ha infatti collezionato la 100esima presenze con la maglia giallorossa. "100 presenze in giallorosso, daje Moe!", i complimenti della Roma su Twitter.