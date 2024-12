Serie A Femminile, NAPOLI-ROMA: le formazioni ufficiali. Spugna ne cambia 4 rispetto al Wolfsburg, Glionna e Dragoni titolari. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile di Alessandro Spugna vuole dimenticare il pesante ko per 6-1 subito in Champions League contro il Wolfsburg e ha l'occasione per riscattarsi oggi alle ore 15 contro il Napoli, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le giallorosse si trovano al quarto posto in classifica con 25 punti mentre le partenopee sono penultime a quota 6.

IL TABELLINO

NAPOLI: Bacic; Sandvej, Pettenuzzo, Sliskovic, Lundorf Skovsen; Giordano, Muth, Bellucci; Sciabica; Jelcic, Moretti.

A disp.: Beretta, Gabriella, Martinovic, Fracaros, Novellino, Gianfico, Giai, D'Angelo, Adugbe, Banusic, Di Giammarino.

All.: Mango.

ROMA: Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hanshaw; Giugliano, Kumagai, Greggi; Dragoni, Giacinti, Glionna.

A disp.: Ceasar, Aigbogun, Merolla, Pandini, Galli, Ventriglia, Corelli, Cissoko, Troelsgaard.

All.: Spugna.

PREPARTITA

14:21 - Inizia il riscaldamento.

14:00 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Spugna.