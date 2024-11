Roma-Lazio, Pandini: "Sarà una battaglia. Il derby della Capitale ha un valore emotivo maggiore rispetto a Inter-Milan"

Marta Pandini, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del calcio d'inizio del Derby della Capitale contro la Lazio, in programma oggi alle ore 15:30 e valido per la decima giornata della Serie A Femminile. Ecco le sue parole.

PANDINI A RAI SPORT

Il derby.

“Il derby so bene che è una battaglia. Io arrivo dal derby milanese che ha anche il suo valore, ma qua si vivono emozioni più forti e intense e so bene che non è solo una partita”.

I punti iniziano a pesare?

“Assolutamente sì, infatti è importante da oggi iniziare a perdere sempre meno punti e avvicinarsi alla Juventus”.