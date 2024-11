Serie A Femminile, ROMA-LAZIO: le formazioni UFFICIALI. Cissoko, Pandini e Glionna titolari. Linari, Kumagai e Viens partono dalla panchina (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile torna in campo a quattro giorni di distanza dal ko per 0-3 contro il Lione nella Women's Champions League ed è attesa da una delle partite più importanti della stagione: alle ore 15:30 allo Stadio Tre Fontane (settori riservati ai tifosi giallorossi sold out) va in scena il Derby della Capitale, valido per la decima giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna sono quarte in classifica con 18 punti (a -8 dalla Juventus capolista, che ha una partita in più), mentre la Lazio è settima a quota 6.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Thøgersen, Cissoko, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Pandini, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Viens, Kumagai, Aigbogun, Corelli, Hanshaw, Kresche, Linari, Galli, Troelsgaard, Merolla.

All.: Spugna.

LAZIO: Cetinja; D'Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Belloumou; Visentin, Le Bihan.

A disp.: Kajan, Yang, Karresmaa, Zanoli, Castiello, Piemonte, Colombo, Pittaccio.

All.: Grassadonia.

Arbitro: Burlando. Assistenti: Pistarelli - Di Meo. IV Ufficiale: Leorsini.

PREPARTITA

14:34 - La Roma comunica la formazione ufficiale scelta da Spugna.

? Ecco la nostra formazione per il derby! FORZA ROMA ?❤️#RomaLazio #ASRomaFemminile pic.twitter.com/8dQEfXA4d9 — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) November 17, 2024

14:00 - La Roma è arrivata allo Stadio Tre Fontane.