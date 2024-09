Serie A Femminile, ROMA-NAPOLI 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO E VIDEO)

Alle ore 12:30 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il match tra Roma e Napoli, valido per la quarta giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse, dopo aver superato il Servette ai playoff e ottenuto l'accesso ai gironi di Women's Champions League, devono rialzarsi anche in campionato. Le ragazze di Spugna, infatti, nelle prime 3 giornate hanno racimolato solamente 5 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Thogersen, Kumagai, Minami, Hanshaw, Troelsgaard, Greggi, Giugliano; Glionna, Giacinti, Viens.

A disp: Kresche, Merolla, Di Guglielmo, Haavi, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini, Cissoko, Linari.

All.: Spugna.

NAPOLI: Bacic, Lundorf Skovsen, Di Marino, Giai, Martinovic, Banusic, Muth, Sciabica, Pellinghelli, Pettenuzzo, Giordano.

A disp: Beretta, Sandvej, Sliskovic, Jelcic, Fracaros, Nambi, Adugbe, Di Giammarino, Moretti, Langella.

All.: Mango.

Arbitro: Vogliacco. Assistenti: Spataro - Morotti. IV Ufficiale: Iheukwumere

PREPARTITA

11:54 - La Roma in campo per il riscaldamento.

11:43 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.