Roma Femminile, Spugna: "Partita dai due volti, dobbiamo dare una svolta. In Champions servirà una squadra cinica, aggressiva e determinata"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio per 1-1 contro il Sassuolo nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

Quali sono le difficoltà oggi, cosa è mancato?

"È mancato fare un gol in più del Sassuolo, ma avremmo anche potuto prenderlo, un gol. È stata una partita dai due volti, non c'è mai stata la sensazione che fossimo in comando. Questa è la cosa che più mi dispiace. Dobbiamo ritrovarci, dobbiamo ritrovare la miglior condizione: ci sono un po' di giocatrici in ritardo. Ma questi non sono degli alibi, le calciatrici le mando in campo io e la responsabilità è mia se le cose non vanno bene. È un momento così, ma possiamo uscirne lavorando, cercando di fare il meglio possibile, restando serene e tranquille. È ancora la seconda giornata, non è compromesso nulla. Dobbiamo dare una svolta già però da mercoledì (in Women's Champions League contro il Servette, ndr)".

La squadra sembra un po' faticare, specie in zona offensiva.

"È una giusta lettura, produciamo poco e oggi siamo state troppo verticali, abbiamo calciato la palla in avanti, non abbiamo avuto la pazienza necessaria per arrivare in porta. Altre volte riuscivamo a concretizzare molto, in questo periodo poco. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e invertire questa tendenza".

In Champions servirà una Roma diversa.

"Sicuramente sì. Servirà una Roma molto cinica, aggressiva, determinata. Speriamo di recuperare bene da questa partita, perché abbiamo speso tanto. Il Sassuolo è una squadra che ti fa spendere tante energie. Dobbiamo recuperare e cercare di fare il meglio possibile mercoledì".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE