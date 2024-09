Serie A Femminile, ROMA-SASSUOLO 1-1 (15' Giugliano, 16' Clelland): segui in tempo reale. Pareggio immediato delle neroverdi con Clelland (FOTO e VIDEO)

Alle ore 12:30 allo Stadio Tre Fontane va in scena Roma-Sassuolo, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A Femminile (diretta DAZN). Le giallorosse sono reduci dal pareggio per 2-2 nel Derby della Capitale e vanno a caccia della prima vittoria stagionale, mentre le neroverdi hanno perso per 3-6 contro la Juventus.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Minami, Linari, Cissoko; Di Guglielmo, Giugliano, Kumagai, Greggi, Cissoko; Viens, Giacinti.

A disp.: Merolla, Mazzocchi, Haavi, Dragoni, Corelli, Glionna, Pandini, Thogersen, Soares Martins, Troelsgaard, Madon.

All.: Spugna.

SASSUOLO: Durand; Brustia, Orsi, Pleidrup, Philtjens; Gallazzi, Prugna, Chmielinski; Missipo, Fisher; Clelland.

A disp.: Lonni, Di Nallo, Caiazzo, Adami, Sabatino, Merete Hagemann, Nocchi, Fusini, De Rita, Monterubbiano, Traoré, Girotto.

All.: Rossi.

Arbitro: Castellone. Assistenti: Bartoluccio - Celestino. IV Ufficiale: Arnese.

Marcatori: 15' Giugliano, 16' Clelland.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

16' - Clamoroso pareggio del Sassuolo. Clelland sorprende Ceasar fuori dai pali e beffa il portiere giallorosso con una traiettoria insidiosissima dalla distanza.

15' - ROMA IN VANTAGGIO! PENNELLATA PERFETTA DI GIUGLIANO SU UNA PUNIZIONE DAL LIMITE E PALLA SOTTO L'INCROCIO DEI PALI!

5' - La prima conclusione del match viene effettuata da Giacinti, la quale calcia dal limite ma il suo tiro è troppo centrale.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

11:52 - Riscaldamento in corso.

11:42 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.