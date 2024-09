Femminile, Spugna: "Brave a soffrire e a reagire. Abbiamo voluto vincere la partita a tutti i costi" - Viens: "Felice di essere tornata"

Alessandro Spugna ed Evelyne Viens, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria per 3-1 contro il Servette nel match valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. Ecco le loro parole.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Che sofferenza... ma il risultato è giusto.

"Per il momento che stiamo attraversando, la sofferenza ce l'aspettavamo. Siamo state brave a soffrire e a mettere a posto un risultato che avrebbe potuto essere non felice. Invece, abbiamo reagito, e abbiamo avuto più forza di volontà che lucidità nel giocare. Ma in questo momento è così: prendiamoci questa forza di volontà, perché ci mette nelle condizioni di andare a Ginevra con un vantaggio di due gol. E questo è un risultato importante".

La volontà, certo, però è anche una Roma che ha prodotto di più rispetto all'ultima uscita.

"Sì, certamente, abbiamo prodotto di più. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni, anche se abbiamo lasciato tanto la palla a loro. Però, nelle ripartenze abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, così come nel secondo tempo, quando abbiamo respinto noi un tiro diretto verso la loro porta. Abbiamo sicuramente creato di più rispetto alle partite precedenti, abbiamo fatto tre gol e questo è un dato importante".

Da cosa riparte la Roma oggi?

"Dalla voglia, che non è mai mancata, perché anche in allenamento abbiamo mostrato tanta voglia di fare bene, tanta voglia di vincere. E oggi abbiamo voluto vincere la partita a tutti i costi. Anche sul 2-1 abbiamo cercato di fare il terzo gol, perché sapevamo che avrebbe potuto metterci un po' più al sicuro. Dobbiamo ripartire da questa determinazione, da questa fame, da questa voglia. Gli ingredienti sono sempre quelli. Oggi, un passo avanti lo abbiamo fatto".

VIENS AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Dobbiamo riconoscere che il Servette ha giocato una grande partita e mostrato un buon calcio. Allo stesso tempo penso che noi eravamo un po’ nervose. Non abbiamo iniziato la stagione come avremmo voluto ma oggi è stata una buona vittoria. A volte anche non giocando benissimo devi trovare il modo di segnare e di vincere, ed è quello che abbiamo fatto”.

Il pareggio del Servette vi aveva fatto preoccupare?

“È la Champions League, nessuna partita è facile. Noi siamo una squadra forte e la vittoria è anche merito delle compagne che sono subentrate, come Alice [Corelli], una giovane che sta ancora crescendo e che porta tutta la sa energia in campo. È fantastico giocare anche con Giulia [Dragoni], anche lei entrata a partita in corsa”.

Sei tornata al gol: come stai?

“Sono tornata e sono felice. Avevo bisogno di lavorare e tornare in forma e la stagione è ancora lunga. Spero di segnare tanti altri gol”.

