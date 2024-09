Women's Champions League, ROMA-SERVETTE 0-0: segui in tempo reale. Chance per Giugliano (FOTO)

Alle ore 14:30 allo Stadio Tre Fontane va in scena Roma-Servette, partita valida per l'andata dei playoff di Women's Champions League. Le ragazze di Alessandro Spugna stanno vivendo un momento complicato e vanno a caccia della prima vittoria stagionale in seguito ai due pareggi ottenuti in campionato. Il ritorno della sfida contro il Servette si giocherà il 26 settembre alle ore 19.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Glionna.

A disp.: Merolla, Mazzocchi, Viens, Dragoni, Corelli, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Ventriglia, Galli, Troelsgaard, Madon.

All. Spugna.

SERVETTE: Korpela; Bourma, Muratovic, Jelencic, Marchao; Mauron, Clemaron, Serrano; Saoud, Lazaro, Korhonen.

A disp.: Bottega, Laubscher, Tufo, Felber, El Ghazouani, Revelli, Simonsson, Jonusalte, Wallin.

All. Garcia.

Arbitro: Byrne. Assistenti: Carney - Williams. Quarto ufficiale: Dowle.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

7' - Ripartenza velocissima della Roma guidata da Giugliano, la quale calcia e impegna Korpela che respinge in angolo.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:33 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.