Femminile, Pandini: "Vittoria importantissima. Felice di aiutare il gruppo, darò tutto. Servette? Vogliamo chiudere la qualificazione"

Marta Pandini, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della vittoria per 1-3 contro il Como nel match valido per la terza giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

Una vittoria che allontana le incertezze di inizio campionato.

"Sì, è una vittoria importantissima, perché questo è sempre stato un campo difficile. Ma noi non abbiamo mollato, e le ragazze che sono entrate avevano la stessa voglia di quelle impiegate dall'inizio. Siamo molto unite, e soprattutto siamo molto serene, perché sappiamo che siamo forti e la stagione è lunga".

Dopo l'esordio in Champions con la Roma, hai fatto quello in Serie A. Come stai vivendo questi primi momenti in giallorosso?

"Per me è un onore giocare con lo Scudetto sulla maglietta. Sono qua per dare tutto, e per rubare dalle ragazze perché veramente tutte forti. Sono felice se posso aiutare il gruppo, supportando la squadra".

Adesso c'è in palio un appuntamento decisivo per la fase a gironi: la gara di ritorno il Servette.

"Una partita importantissima, perché determinerà tutta la stagione. Andremo lì per chiuderla definitivamente e quindi per goderci le altre giornate di campionato".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE