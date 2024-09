Serie A Femminile, COMO-ROMA: le formazioni ufficiali. Dragoni e Troelsgaard dal 1', Giacinti e Greggi partono dalla panchina (FOTO e VIDEO)

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Ferruccio il match tra Como e Roma, valido per la terza giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Servette nella Women's Champions League e ora vanno a caccia del primo successo anche in campionato in seguito ai due pareggi ottenuti nelle prime due giornate.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO: Gilardi; Bergersen, Bou, Rizzon, Guagni; Vaitukaiytyte, Conc, Kramzar; Nischler, del Estal, Karlenas.

A disp.: Marcussen, Spinelli, Bolden, Cecotti, Bianchi, Hila, Picchi, Petzelberger, Ruma, De Bona.

All.: Sottili.

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw; Dragoni, Troelsgaard, Giugliano; Glionna, Viens, Haavi.

A disp.: Kumagai, Giacinti, Corelli, Greggi, Pandini, Thogersen, Kresche, Zappettini, Merolla.

All.: Spugna.

Arbitro: Tropiano. Assistenti: Della Mea - Munitello. IV Ufficiale: Cerqua.

PREPARTITA

12:00 - Inizia il riscaldamento.

11:30 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.