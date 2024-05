Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA: le formazioni ufficiali. Turnover per Spugna

Alle 14.30 in diretta Rai e DAZN la As Roma Femminile di Mister Spugna affronterà la Fiorentina e verrà premiata per la vittoria dello scudetto. Le giallorosse utilizzeranno questa sfida anche per prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia Femminile che le attende venerdì 24 maggio a Cesena sempre contro le viola.

IL TABELLINO

ROMA: Ohrstrom; Bartoli, Valdezate, Minami, Di Guglielmo; Ciccotti, Troelsgaard, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Ceasar, Linari, Sonstevold, Testa, Feiersinger, Kumagai, Greggi, Pellegrino Cimò, Tomaselli, Pilgrim, Viens.

All. Alessandro Spugna

FIORENTINA: Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge; Janogy, Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete.

A disp.: Spinelli, Cinotti, Longo, Parisi, Erzen, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini, Russo.

All. Sebastian De La Fuente

Arbitro: Vogliacco

Assistenti: Pelosi - Romaniello

Quarto Ufficiale: Valentini