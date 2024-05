Roma Femminile: ufficiali gli addii di Ciccotti e Ohrstrom al termine della stagione. Premiate con targa e maglia celebrativa (FOTO)

Doppio addio in casa Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa sui propri account social, Claudia Ciccotti e Stephanie Ohrstrom lasceranno il club al termine della stagione: il match odierno contro la Fiorentina sarà quindi la loro ultima partita al Tre Fontane. A fine partita le due calciatrici hanno ricevuto una standing ovation e sono state premiate con una targa e una maglia celebrativa.

"Roma-Fiorentina sarà l’ultima partita in giallorosso davanti al nostro pubblico di Claudia Ciccotti. Oggi sarà lei a indossare la fascia da capitano".

"Oggi sarà l’ultima partita in giallorosso di Stephanie Ohrstrom allo Stadio Tre Fontane. In bocca al lupo per il futuro, Ste".