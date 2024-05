Serie A Femminile, la Roma celebra il secondo scudetto consecutivo: la festa delle giallorosse al Tre Fontane (VIDEO)

Giornata storica per la Roma Femminile. Le giallorosse strapazzano 5-0 la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato e chiudono al primo posto in classifica a quota 70 punti (+11 sulla Juventus seconda). Percorso praticamente perfetto per le ragazze di Spugna, che hanno collezionato 23 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 26 giornate. Dopo aver ottenuto la certezza della vittoria del secondo scudetto consecutivo con alcune giornate di anticipo, quest'oggi la Roma ha alzato il trofeo davanti al pubblico del Tre Fontane al termine della partita contro la Viola.