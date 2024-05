Roma Femminile, Spugna: "Scudetto meritato, non era scontato riconfermarsi" - Giugliano: "L'apporto della società è stato fondamentale"

Alessandro Spugna e Manuela Giugliano, rispettivamente allenatore e calciatrice della Roma Femminile, hanno rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 5-0 contro la Fiorentina nel match valido per l'ultima giornata di campionato. Ecco le loro dichiarazioni.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Non è stato uno Scudetto così scontato.

"Ha detto bene, perché riconfermarsi, rivincere, e rivincere in questo modo, non era affatto scontato. Invece, tutti hanno lavorato alla grande ed è stata una cavalcata straordinaria. Anche oggi c'è stata una cornice di pubblico bellissima ed è stato veramente tutto bello: il risultato, la partita, la festa, il pubblico... Tutti noi, ma specialmente le ragazze, ci siamo meritati tutto questo".

Qual è stata la formula giusta per mettere da parte lo Scudetto dell'anno scorso e concentrarsi per una nuova corsa tricolore?

"Non so se ci siano delle formule. Di sicuro ci sono la determinazione, la fame di voler continuare a vincere. E questo è quello che ci deve contraddistinguere ancora. Credo che ci servano giocatrici e persone dello staff motivati, con grande voglia di continuare a fare un percorso importante, perché solo così puoi arrivare a determinati obiettivi".

Lo stesso vale per l'ultimo impegno stagionale, la finale di Coppa Italia.

"Assolutamente sì. Domani dobbiamo dimenticare la partita di oggi, anche se è stata bella, con tanti gol, perché venerdì sarà un'altra storia: quando c'è un trofeo in palio, le partite sono differenti. Dobbiamo resettare tutto. Da domani dobbiamo lavorare con tanta fame, con tanta determinazione, per arrivare a un altro obiettivo che ci siamo poste all'inizio della stagione".

GIUGLIANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Oggi c'è stata la cornice giusta per festeggiare questo secondo Scudetto.

"Sì, siamo molto contente. Finalmente, questi festeggiamenti sono arrivati: non vedevamo l'ora. Oggi, abbiamo anche fatto un'ottima prestazione in vista della finale di Coppa Italia. Ora ci godiamo questo momento e poi penseremo ai quattro giorni che avremo a disposizione per preparare la finale".

Le vittorie non sono mai scontate e non era facile riconfermarsi dopo la scorsa stagione.

"Assolutamente no, è il secondo trofeo consecutivo e per noi è un grande onore, perché indossare questa maglia significa tanto e portare il secondo Scudetto a Roma vuol dire tanto anche per tutte quelle persone che vengono qui a sostenerci nel weekend, e in mezzo alla settimana quando c'è la Champions. Siamo molto contente. Speriamo di poterci ripetere l'anno prossimo, perché è il nostro compito. Sicuramente, proveremo a far gioire ancora i nostri tifosi".

Che stagione è stata per te?

"Una stagione molto importante. Sono cresciuta molto a livello mentale, sono riuscita a concretizzare di più davanti alla porta, che era la cosa che mi mancava. Credo di avere raggiunto quest'anno molti record personali. Ora dobbiamo alzare l'asticella. L'anno prossimo, bisogna battere i primati di quest'anno e fare sì che la squadra vinca ogni partita. Non è semplice, perché per una calciatrice non è facile ripetersi. Adesso bisogna ricaricare le batterie, pensare alla finale, poi ci sarà la nazionale, e dopo le vacanze si ripartirà più forte".

C'è ancora un impegno: la finale di Coppa Italia. Sarebbe la ciliegina sulla torta.

"Assolutamente sì. Ripeto, mancano quattro giorni di lavoro per preparare un'altra finale che siamo riuscite a conquistare. Sicuramente, l'apporto della Società ha fatto sì che si potesse raggiungere questo grandissimo traguardo: la Società ci sostiene e questo ci dà una grandissima mano anche in campo. Noi cerchiamo di fare il massimo e di far gioire la nostra Società, che è sempre alle nostre spalle, pronta a sostenerci. Cercheremo di portare a casa un altro trofeo".

