Roma Femminile, Bartoli: “Il Tre Fontane ci aiuta” - Pilgrim: “Vedere i tifosi esultare è fantastico” (VIDEO)

Elisa Bartoli e Alayah Pilgrim, calciatrici della Roma Femminile hanno rilasciato un'intervista all'account Instagram della Federcalcio a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Le parole di Alayah Pilgrim: "Ho visto qualche calciatrice ripetere sempre gli stessi riti durante la gara. Anche io ne ho uno. Entro in campo sempre col piede destro. Il mio primo gol in Italia è stato fantastico, se segno è sempre una bella sensazione. Poter aiutare la squadra è bellissimo. In semifinale è stata la mia prima rete, sono entrata bene in partita, sentivo la fiducia di staff e compagne e negli ultimi minuti ho trovato il go. Il mio primo gol nel mio stadio davanti ai tifosi. Ho visto la curva che esultava, è stato fantastico".

Le dichiarazioni di Elisa Bartoli: "Perdere 2-0 contro il Napoli non ce l'aspettavamo. Quella rabbia è arrivata per dare una scossa. C'era voglia di caricare la squadra per ribaltarla. Non potevamo perdere in quel modo nel nostro stadio. Il Tre Fontane ci tira fuori sempre qualcosa in più. Abbiamo un grande pubblico. Firenze? Ci ho lasciato un pezzo di cuore, proveremo a vincere".