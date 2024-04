Al Tre Fontane va in scena Roma-Juventus, sfida valida per la quarta giornata della poule scudetto femminile. Anche la CEO giallorosso, Lina Souloukou, è presente allo stadio per assistere alla gara delle ragazze di Alessandro Spugna. Con lei c'è, come di consueto, anche Betty Bavagnoli, responsabile delle attività del calcio femminile del club giallorosso.