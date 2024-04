Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS: le formazioni ufficiali. Pilgrim titolare, Viens parte dalla panchina (FOTO e VIDEO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena l'attesissimo big match tra Roma e Juventus, valido per la quarta giornata della Poule Scudetto Femminile. Le giallorosse, imbattute da 9 partite considerando tutte le competizioni, sono prime in classifica con 57 punti, a +10 proprio dalle bianconere.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Sonstevold; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Pilgrim.

A disp.: Merolla, Ohrstrom, Valdezate, Viens, Ciccotti, Tomaselli, Feiersinger, Troelsgaard, S. Testa.

All.: Spugna.

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Calligaris, Boattin; Caruso, Grosso; Thomas, Echegini, Beerensteyn; Girelli.

A disp.: Aprile, Gama, Cafferata, Nystrom, Cantore, Bonansea, Palis, Cascarino, Gunnarsdottir.

All.: Zappella.

Arbitro: Maccarini. Assistenti: Singh - Bracaccini. IV Ufficiale: Amadei.

PREPARTITA

17:00 - La Roma annuncia l'undici ufficiale scelto da Spugna.

16:26 - Le giallorosse sono arrivate allo Stadio Tre Fontane.