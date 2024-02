Roma Femminile, doppia operazione a titolo definitivo con l'Inter: via Serturini, arriva Pandini. La classe '98 resterà in prestito alle nerazzurre fino al 30 giugno (COMUNICATO)

Rivoluzione in casa Roma Femminile. La società giallorossa, oltre a essersi assicurata Sanne Troelsgaard, ha infatti ufficializzato una doppia operazione a titolo definitivo con l'Inter: via Annamaria Serturini, arriva Marta Pandini. La nuova calciatrice della Roma sbarcherà però nella Capitale solamente nella prossima stagione, poiché rimarrà in prestito alle nerazzurre fino al 30 giugno 2024.

Ecco la nota ufficiale del club giallorosso: "L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’Inter i diritti alle prestazioni sportive di Annamaria Serturini. Serturini è arrivata alla Roma nella stagione 2018-19 vincendo una Coppa Italia, una Supercoppa e uno Scudetto. Conclude la sua esperienza in giallorosso con 156 presenze e 41 reti realizzate.