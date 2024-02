FOTO - Instagram, Bartoli saluta Serturini: "Sei indimenticabile, un giorno ci ritroveremo". La risposta: "Riduttivo dirti grazie, ti sosterrò sempre"

Giornata di saluti per la Roma Femminile. Nella giornata di oggi è stato annunciato l'addio di Annamaria Serturini, che ha salutato la Roma con un commovente post sui propri social. Pronto il messaggio del capitano Elisa Bartoli:

"Non scriverò ciò che siamo state e che siamo. Non scriverò tutte le lotte che abbiamo affrontato. Non scriverò quanto sia difficile sognare in grande nella città più bella del Mondo. INSIEME dal PRIMO GIORNO. Ci vuole coraggio, carattere e un pizzico di follia per accettare e realizzare ciò che abbiamo realizzato noi. "SE NON PUOI ESSERE INSOSTITUIBILE, RENDITI INDIMENTICABILE". Per me sei indimenticabile. In bocca al lupo per la tua nuova avventura sorellina mia. Che ti sappiano Apprezzare, Amare e Capire. Spacca tutto, ho sempre creduto in te e non mi stancherò mai di farlo. Sono sicura che un giorno ci ritroveremo. Ti voglio bene bomberina".

Immediata o quasi la risposta di Annamaria Serturini, che ha commentato così il post di Bartoli su Instagram:

"Dirti grazie sarebbe riduttivo, per me sarai sempre il mio capitano, la mia sorella maggiore. Ti ho trovata quel giorno caldo di Agosto, e da quel giorno mi hai aiutato a crescere, mi hai accolto nella tua amata Roma e piano piano anch’io ne ho colto il suo fascino, mi hai indicato la strada, mi hai dato tanti consigli che conserverò per sempre. Quante battaglie, quanti sorrisi, quanti momenti unici sia dentro che fuori dal campo. Tu per me sarai INDIMENTICABILE, e quel tatuaggio insieme sarà in eterno. Sarò sempre lì accanto a te, alla tua destra ogni partita, sarò sempre dietro di te per sorreggerti o affianco a te per camminare insieme a te come in questi anni. Voglio ringraziarti per essere una persona dal cuore incredibile, con dei valori unici, vera! Continuerò a essere sempre la tua sorellina e continuerò a sostenerti sempre. Il mio capitano. TI VOGLIO BENE".