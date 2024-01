Roma Femminile, Spugna: "Ragazze immense, ma la conduzione arbitrale non è stata felice. Siamo ancora in corsa"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, al termine di Roma-Bayern Monaco, gara finita 2-2, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso:

"Oggi, le ragazze sono state immense. Hanno fatto una prestazione importante, bellissima. Ed è stato difficile, perché forse non abbiamo giocato solo contro il Bayern. E questa è la cosa che mi dispiace di più. Perché nell'episodio del 2-2 c'è fallo su Elisa Bartoli e invece l'arbitro fischia una punizione contro di noi, e poi c'è fallo su Linari ma dà il gol al Bayern. Questo vuol dire che c'è qualcosa che non mi piace, perché tutta la conduzione arbitrale è stata non felice. Però, va bene così. Andiamo avanti. Siamo ancora in corsa e questa è una cosa importante".

Sulla gara seguita dalla tribuna:

"La vedi in modo un po' diverso, perché è un po' più difficile. La partita si vede molto meglio, ma dal punto di vista emozionale è più complicato. Però, lo staff è stato bravissimo. Ripeto, abbiamo fatto una grande gara. Peccato, perché se c'era una squadra che meritava di vincere, oggi era la Roma".

Una vittoria ad Amsterdam potrebbe non bastare:

"Diciamo che dipende dal risultato di stasera tra PSG e Ajax. Però, siamo ancora in corsa, e questa è la cosa più importante. Andremo ad Amsterdam per giocarci la qualificazione. Se giocheremo così, sicuramente avremo ottime possibilità".

(asroma.com)

