Women's Champions League, ROMA-BAYERN MONACO: le formazioni UFFICIALI. Bartoli e Feiersinger tornano titolari (FOTO)

Oggi alle ore 18:45 andrà in scena la delicatissima sfida tra Roma e Bayern Monaco, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Le giallorosse sono chiamate a vincere per sperare ancora nella qualificazione: al momento la classifica del Gruppo C recita Ajax 7 punti, PSG 6, Bayern Monaco 5 e Roma 4.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Ciccotti, Glionna, Latorre, Greggi, S. Testa, E. Testa, Pellegrino Cimò, Kramzar, Pizzuti.

All.: Spugna.

BAYERN MONACO: Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Hansen, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dallmann, Harder, Buhl; Schuller.

A disp.: Nayler, Wellmann, Belloumou, Damnjanovic, Lohmann, Sehitler, Baijings, Kett, Kerr, Gloning.

All.: Straus.

Arbitro: Klarlund. Assistenti: Wulff - Vad. IV Ufficiale: Andersen.

PREPARTITA

17:31 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.