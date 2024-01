Roma Femminile, Linari: "Ci è mancata un po' di fame. Ripartiamo dalla voglia di tenere lo Scudetto sul petto"

La Roma Femminile non è riuscita a vincere ancora la Supercoppa Italiana, questa volta è andata alla Juventus. Elena Linari, una delle leader della Roma Femminile di Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso. Le sue parole:

"Cosa ci è mancato? Solamente un po' di fame, da parte di tutte. Io ho commesso un errore decisivo sul primo gol, perdendo la marcatura. Mi dispiace, perché partire sotto di un gol non è facile. Siamo state brave a recuperarla. Saki (Kumagai, ndr) si è inventata un eurogol, abbiamo avuto delle occasioni per buttarla dentro: probabilmente ci è mancato questo. Dispiace, perché nelle partite secche sembra sempre che abbiano qualcosa in più loro. Però tra venti dobbiamo rigiocarci contro. Adesso, dobbiamo pensare assolutamente al campionato: testa a quello".

Da dove si riparte?

"Dalla voglia di dimostrare che siamo una squadra compatta. Venivamo da un periodo intenso, forse anche le ultime partite di dicembre ci hanno un po' scombussolato. Non lo so, ma dobbiamo ripartire dalla squadra, dalla voglia di tenerci questo Scudetto sul petto, e di andare avanti eventualmente in Coppa".

(asroma.com)

