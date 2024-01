Femminile, ROMA-SAMPDORIA 1-0 (15' Linari): segui in tempo reale. Giallorosse avanti al quarto d'ora

Alle 14:30 il fischio d'inizio di Roma-Sampdoria, match delicatissimo per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, che oggi celebra la sua centesima presenza in giallorosso. Le ragazze sono alla ricerca di riscatto dopo l'amaro in bocca lasciato dal pareggio arrivato allo scadere in Europa contro il Bayern Monaco. Per conquistare i tre punti contro la Sampdoria, oggi Spugna punterà sul tridente Glionna, Giacinti, Haavi.

IL TABELLINO

ROMA: Korpela; Sonstevold, Linari, Kumagai, Minami; Feiersinger, Giugliano, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi.

A disp.: Ceasar, Ciccotti, Di Guglielmo, Krmazar, Pellegrino, Pilgrim, Testa, Valdezate, Viens.

All.: Spugna.

SAMPDORIA: Tampieri; De Rita, Pisani, Giordano, Oliviero; Heroum, Benoit, Schatzer, Cuschieri; Tarenzi, Taty

A disp: Karresmaa, Marenco, Nagy, Battelani, Fallico, Brustia, Della Peruta, Baldi

All.: Mango.