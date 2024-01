As Roma Femminile, centesima presenza in giallorosso per Alesandro Spugna. I tifosi: "Firmi per altri due anni"

Roma-Sampdoria rappresenta un match importante per le giallorosse, l'obiettivo è uno: dimenticare in fretta la gara contro il Bayern Monaco e concentrarsi sul Campionato. Gara ricca d'emozione anche per Alessandro Spugna, che oggi celebra cento presenze sulla panchina giallorossa. Al suo ingresso in campo i tifosi presenti sulle tribune hanno fatto una richiesta speciale a Spugna: "Firmi per altri due anni, mister!"