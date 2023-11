Roma Femminile, Spugna: "Serturini a disposizione, Bartoli out. Fondamentale vincere, servirà una prestazione attenta" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la settima giornata di campionato e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: "Qualcuna ha riposato ed era necessario. Recuperiamo Serturini, mentre Bartoli ha ancora bisogno di qualche giorno per recuperare".

La Roma è prima, mentre il Napoli è ultimo. Queste sono le gare più pericolose?

"Sono gare pericolose perché non dobbiamo farci ingannare dai risultati. Il Napoli avrebbe meritato qualche punto in più. Bisognerà fare la partita che sappiamo, giocare con le nostre caratteristiche e la nostra mentalità per non concedere nulla. Dobbiamo fare una gara attenta e meticolosa ed avere pazienza, ma dobbiamo portare assolutamente a casa i tre punti".

Quanto sarebbe importante una vittoria anche in vista della Champions League?

"Sì, ma intanto è importante per rimanere in vetta alla classifica. Ci fa piacere essere accostate a Barcellona e Lione, stanno facendo campionati importanti, ma il nostro focus deve essere sulla partita contro il Napoli".