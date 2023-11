Roma Femminile, Spugna: "Buon inizio. La tripletta di Zara? Ha interpretato la partita nel migliore dei modi" - Kramzar: "Vogliamo arrivare in finale"

Alessandro Spugna e Zara Kramzar, rispettivamente allenatore e calciatrice della Roma Femminile, hanno parlato ai canali ufficiali del club al termine della vittoria tennistica per 0-6 ottenuta contro il Cesena nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le giallorosse se la vedranno contro il Napoli ai quarti.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

La Roma ha iniziato con il piede giusto questa edizione di Coppa Italia.

"Assolutamente sì. Abbiamo iniziato bene. C'è stato anche spazio per qualche giocatrice che aveva un minutaggio basso, e la risposta è stata positiva: al di là del risultato, anche dell'impegno e del gioco. Sono contento".

Ci sono stati anche degli esordi, oggi. Le giovani si fanno trovare pronte.

"Stanno facendo bene nel loro campionato, stanno venendo diverse volte ad allenarsi con noi. Penso che questo fosse il giusto premio. C'era una possibilità, noi gliel'abbiamo data e loro hanno fatto bene".

Al di là del risultato, cosa le è piaciuto di più, la tripletta di Kramzar, che oggi si è scatenata?

"Zara ha un profilo importante, quando ha la possibilità di mettersi in mostra, di giocare per 90 minuti. Oggi l'ha fatto, e l'ha fatto bene: ha segnato tre gol e noi sappiamo che lei quello ce l'ha. Quindi, siamo contenti. Però, ripeto, per me è più importante la sua interpretazione della partita, che ha svolto nel migliore dei modi".

KRAMZAR AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Quanto era importante vincere oggi, per iniziare bene questo percorso in Coppa Italia?

"Era molto importante, l’obiettivo naturalmente è arrivare in finale. È l’inizio del percorso e spero che vada per il meglio".

È stata la tua settimana, hai vinto il premio del "Mundo Deportivo" come migliore promessa e oggi hai segnato una tripletta.

"È stata una bella settimana, è vero, tutto questo mi dà ancora più motivazioni per il futuro, spero di continuare così".

Ci sono tante partite alle porte e sarà importante che voi giocatrici vi facciate trovare pronte dal tecnico.

"Dobbiamo tutte essere pronte, ci sono tante partite ogni tre giorni, mi farò trovare sempre pronta e penso che la farà tutta la squadra".

