Coppa Italia Femminile, CESENA-ROMA 0-3 (29' Minami, 36' Kramzar, 42' Glionna): fine primo tempo (FOTO e VIDEO)

Alle ore 14 va in scena il match tra Cesena e Roma, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le giallorosse, ancora imbattute sia in campionato sia nelle qualificazioni di Champions League, stanno disputando una stagione davvero impressionante e proveranno ad arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti il Napoli.

IL TABELLINO

CESENA: Marchetti, Monti, Nano, Risina, Dauria, Casadei, Lonati, Conti, Lamiti, Costa, Jansen.

A disp.: Belloli, Tamborini, Amaduzzi, Groff, Milan, Catelli, Cuciniello, Colonna, Serafino.

All. Conte.

ROMA: Korpela; Valdezate, Linari, Minami; Glionna, Feiersinger, Ciccotti, Tomaselli, Pellegrino Cimò (10' Aigbogun); Kramzar, Latorre.

A disp.: Di Guglielmo, Viens, Giugliano, Greggi, Testa E., Testa S, Ohrstrom, Zouhir.

All. Spugna.

Arbitro: Dorillo. Assistenti: Cufari - Fracasso.

Marcatori: 29' Minami, 36' Kramzar, 42' Glionna.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

47' - Fine primo tempo: Cesena-Roma 0-3.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Roma a un passo dal poker, ma la conclusione di Latorre viene respinta dalla difesa romagnola.

42' - DOMINIO DELLA ROMA: 0-3! Grande gol di Glionna, che trafigge il portiere del Cesena direttamente da calcio di punizione.

36' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Grave errore in fase di impostazione del Cesena, Kramzar ne approfitta e batte Marchetti.

29' - ROMA IN VANTAGGIO! Pennellata di Glionna da calcio d'angolo sulla testa di Minami, la quale colpisce con grande precisione e buca Marchetti portando sullo 0-1 le giallorosse.

22' - Ancora Kramzar vicinissima allo 0-1: punizione di Glionna e altro colpo di testa della centravanti che sfiora il palo.

20' - Latorre prova a impensierire la difesa avversaria, ma la palla termina ampiamente al lato.

10' - Sostituzione per la Roma: esce l'infortunata Pellegrino Cimò, entra Aigbogun.

9' - Feiersinger ci prova dalla distanza, respinge Marchetti.

4' - Roma a un passo dallo 0-1: Glionna batte l'angolo, ma il colpo di testa di Kramzar si infrange contro la traversa.

3' - Grande rischio per il Cesena, che sfiora l'autogol con Jansens. Solo calcio d'angolo per le giallorosse.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:31 - Riscaldamento in corso.

13:01 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.