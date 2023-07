Roma Femminile, Valdezate: "Progetto molto ambizioso, ho guardate tante partite. Voglio vincere il mio primo titolo della carriera" (VIDEO)

Oihane Valdezate è diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Roma e ha firmato un contratto fino al 2026. Dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento nella Capitale, la giocatrice giallorossa ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho scelto la Roma perché se dovevo lasciare casa mia, mi sarebbe stato difficile affrontare la squadra dove avevo militato per tutta la vita. La Roma è un club con un progetto molto ambizioso e del quale volevo fare parte. Quando mi è stato fatto il nome della Roma ho voluto conoscere meglio la squadra. Sto guardando molte partite e mi sto concentrando soprattutto sul percorso fatto in Champions League. Ha affrontato una squadra spagnola che conosco bene, il Barcellona. Sto cercando di conoscere meglio le giocatrici e capire che tipo di calcio giocano. Sono una giocatrice solida, soprattutto in difesa. La mia stazza mi consente di ingaggiare duelli aerei e di vincerli più facilmente rispetto ad altre calciatrici. Credo di sapermi muovere bene con il pallone. Nel calcio femminile, avere una centrale che sappia uscire bene palla al piede è certamente positivo per la squadra perché altrimenti non riesci ad avanzare. Sarà un cambiamento molto importante per me. Non conoscevo il campionato italiano, spero che sia competitivo, in cui si lotti per le posizioni in classifica. Vengo da un campionato in cui, ancora prima di iniziare, si sapeva già chi avrebbe potuto vincere. Spero che sia più competitivo. Vengo dal Bilbao, la cui filosofia è far giocare solamente calciatrici basche o che si siano formate calcisticamente lì. Questo fa sì che i tifosi siano molto vicini alla squadra. Guardando le partite della Roma, mi sono concentrata anche sulla tifoseria. So che il club punta molto sulle giocatrici italiane e questo non può che far bene al movimento di questo paese. Voglio migliorare come giocatrice, ho solo 23 anni e molti anni di carriera davanti. Devo migliorare sotto diversi aspetti e mi piacerebbe farlo qui. Ancora non ho vinto titoli, penso sia arrivato il momento di farlo e vorrei vincerlo qui in Italia. Se fosse il triplete, ancora meglio".

