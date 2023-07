Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Valdezate: contratto fino al 2026. La calciatrice: "Emozionata per questa nuova avventura" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile mette a segno l'ennesimo colpo in questa sessione di calciomercato. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale l'arrivo di Oihane Valdezate. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto fino al 2026. Ecco la nota del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Oihane Valdezate. La calciatrice spagnola ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2026.

Difensore classe 2000 arriva dall’Athletic Club, del quale ha vestito la maglia dal 2016 totalizzando 122 presenze.

'Sono molto felice che un grande club come la Roma abbia voluto puntare su di me per poter raggiungere i più ambiziosi obiettivi di squadra', ha dichiarato la calciatrice spagnola.

'Sono molto emozionata all'idea di iniziare questa avventura e non vedo l'ora di giocare nella Women's Champions League dove spero che con il duro lavoro riusciremo ad andare il più avanti possibile'.

Le sue caratteristiche e la sua fisicità la rendono una centrale difensiva di grande prospettiva.

'Oihane è una calciatrice giovane, con un’ottima struttura fisica. Il suo profilo è stato seguito con particolare interesse, viste soprattutto le sue qualità tecniche, che le consentono di calciare molto bene con entrambi piedi', ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli.

'Valdezate si avvicina al nostro campionato e alla Roma con grande entusiasmo e voglia di essere protagonista'.

Benvenuta, Oihane".

(asroma.com)

