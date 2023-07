Roma Femminile, Korpela: "L'Europeo del 2009 il più bel momento della mia carriera" (VIDEO)

Da pochi giorni la Roma Femminile ha ufficializzato l'arrivo del portiere finlandese Tinja-Riikka Korpela dal Tottenham. La giocatrice ha risposto sul profilo Twitter giallorosso ad alcune domande sulla sua carriera e il suo passato: "Il mio eroe d'infanzia? David Beckham. Ottimo giocatore. Ha iniziato a starmi simpatico al Mondiale del 1988. Quando è stato espulso, mi è dispiaciuto. Da lì ho sempre tifato per lui".

Primo ricordo del calcio?

"Nella mia città, a Oulu. Andavo agli allenamenti con mio padre. Lui allenava e io volevo giocare nella sua squadra".

Prima partita vista dal vivo?

"Probabilmente una partita di qualche serie inferiore finlandese, a Oulu. Ma la prima grande partita l'ho vista in Inghilterra, in casa dell'Aston Villa a Birmingham".

Miglior momento della tua carriera?

"L'Europeo del 2009 giocato in casa, in Finlandia. Ma anche la vittoria della Bundesliga nel 2015, per la prima volta. È stato importante".

Miglior salvataggio in carriera?

"Ce ne sono molte. Se devo sceglierne una recente, dico una degli Europei della scorsa estate. Abbiamo giocato contro la Spagna, ho fatto una bella parata nel secondo tempo".

Lo stadio più bello dove hai giocato?

"Quello del mio ex club, il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. È magnifico".

L'avversario più duro affrontato?

"Probabilmente Abby Wambach. Ci ho giocato contro in un'amichevole negli Stati Uniti molto tempo fa. Era fortissima".