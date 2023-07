Roma Femminile, Aigbogun: "Drogba il mio idolo. Uno dei momenti più belli della carriera è stato il Mondiale in Canada" (VIDEO)

Eseosa Aigbogun, nuovo acquisto della Roma Femminile, si è resa protagonista di un quiz sulla sua carriera. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso.

Il tuo idolo?

"Didier Drogba, mi piaceva come giocava. Mi piaceva tutto di lui, mi ero anche fatta i capelli come lui. Era bellissimo vederlo giocare".

Primo ricordo legato al calcio?

"Guardavo giocare i miei fratelli e chiedevo a mia madre se potevo giocare anche io. Un giorno indossavo dei jeans e ai piedi avevo le Buffalo, le scarpe con la zeppa. Mia madre ha chiesto all'allenatore e ho giocato così al primo allenamento".

Prima partita vista dal vivo?

"La prima partita femminile che ho visto è stata della nazionale nigeriana. Mi ha colpito molto, l'ho vista in tv. Pensavo che anche io avrei voluto arrivarci".

Miglior momento della tua carriera?

"Uno dei più belli è stato sicuramente il Mondiale in Canada. Giocavo per la Svizzera e abbiamo affrontato il Canada in uno stadio pieno, è stato fantastico".

Il tuo gol più bello?

"Forse non il più bello, ma direi che il più speciale è stato sempre in quel Mondiale. La Svizzera si è qualificata per la prima volta e io ho segnato il primo gol di sempre".

Il miglior stadio in cui hai giocato.

"Non ricordo il nome, ma è stato in North Carolina".

La squadra più difficile da affrontare.

"Senza dubbio il Lione".