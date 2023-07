Roma Femminile, Aigbogun è una nuova calciatrice giallorossa: "L'amore del club è stimolante" (COMUNICATO e FOTO)

Un nuovo rinforzo per la Roma Femminile di Alessandro Spugna: la calciatrice Eseosa Aigbogun firma fino al 2025. Il comunicato del club giallorosso:

Eseosa Aigbogun arriva dal Paris FC con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni lottando per le posizioni di vertice nel campionato francese.

“L’amore e la passione che questo Club trasmette è molto stimolante”, ha dichiarato la calciatrice svizzera.

"Sono grata per la fiducia che mi hanno dimostrato e sono motivata a dare il meglio per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

Eseosa è tra le convocate della Svizzera al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Aveva partecipato anche alla Coppa del Mondo in Canada nel 2015, segnando il primo gol storico nella competizione per la squadra elvetica.

“Eravamo alla ricerca di un terzino che sapesse svolgere tutte e due le fasi di gioco e che potesse rinforzare il nostro reparto difensivo”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati.

"Siamo convinti che Eseosa abbia le qualità per permetterci di migliorare la rosa. Le diamo quindi un caloroso benvenuto nella nostra squadra".

Benvenuta alla Roma, Eseosa!

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE